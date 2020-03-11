Евро и доллар сегодня продолжили дорожать в ходе торгов на Московской бирже

При этом биржевые индексы открылись ростом после серьезного падения во вторник.

На торгах на Мосбирже сегодня утром курс евро превысил 81 рубль, а доллар подорожал примерно до 71,5 рубля. После серьезного роста последовал небольшой откат, коснувшийся прежде всего европейской валюты. Сейчас она торгуется вокруг отметки в 81 рубль.

Между тем, выросли и показатели бирж – индекс РТС в первые минуты торгов прибавил свыше 1,5 процентов, индекс Мосбиржи показал чуть меньший рост. По оценкам опрошенных РБК аналитиков, некоторое повышение фондового рынка связано с улучшением настроений на американских и нефтяных биржах.

Курс российской валюты снижается несколько дней подряд, главной причиной этого стало падение мировых цен на нефть из-за провала сделки по сокращению добычи между Россией и ОПЕК. Сейчас стоимость барреля нефти сорта Brent на бирже ICE в Лондоне составляет около 37 долларов за баррель.

По мнению аналитиков, смягчение падения курса рубля связано с экстренными мерами по стабилизации, которые накануне предпринял Центробанк.