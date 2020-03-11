Одиночные пикеты против поправок в конституцию и обнуления президентских сроков прошли сегодня у Госдумы

В этот момент нижняя палата рассматривала резонансный законопроект в третьем, окончательном, чтении. Участники акции, в основном активисты партии «Яблоко» и движения «Левый фронт» — пришли к зданию на Охотном ряду с плакатами «Нет вечному правлению Путина», «Обнуление сроков – узурпация власти», «Долой новую монархию!». Муниципальный депутат района Покровское-Стрешнево, «яблочница» Екатерина Семеновская стояла с плакатом «Нам не нужен просроченный президент». Она опасается, что в России ситуация только ухудшится при новом старом Путине, который может остаться у власти до 2036 года. Полицейские подходили к каждому участнику одиночных пикетов и переписывали их паспортные данные. Никаких задержаний не было.

К этому моменту Госдума уже приняла к третьем чтении законопроект о поправках в Конституцию. Между тем у здания Госдумы полицейские задержали одного из участников одиночных пикетов против поправок в Конституцию. Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа. Дмитрия Посицельского забрали в тверское ОВД после того, как он отказался показать документы. Сам Посицельский требовал от полицейских представиться и назвать основания для задержания.