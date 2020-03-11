Либертарианская партия сократила заявленное количество участников митинга против обнуления сроков Путина, планируемый на 21 или 22 марта, до 4500 человек. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Либертарианской партии Михаил Светов.

В связи с вчерашним запретом мэра Москвы Сергея Собянина проводить массовые мероприятия из-за коронавируса до 10 апреля, по словам М.Светова, Либертарианская партия в своей заявке на проведения митинга 21 или 22 марта в столице исправило количество участников акции: «Мы (Гражданское Общество) изменили цифру в наших заявках на 4500 человек. И теперь зовем на митинг только 4500 человек», — сказал он.

Ранее представители оппозиции подавали заявку на проведения митинга с участием 50 тысяч человек.

Митинги планируется провести 21 или 22 марта с 14.00 до 16.00 на проспекте Сахарова. Заявителями акции стали участники оппозиционного движения «Гражданское общество» и одновременно члены незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) А.Овчаров, И.Ефремов, А.Булкин, Е.Илюшкин.

Со вчерашнего дня в Москве стали проводится одиночные пикеты, направленные против обнуления сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию России.

По словам члена Либертарианской партии Михаила Светова, его партия и «обязательно будет поддерживать, и примет участие» в данных одиночных пикетах.