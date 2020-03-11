К основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному пришли судебные приставы

Политик написал в Твиттере, что они поджидали его у выхода из квартиры. Приставы сказали. Что требуют удалить статью под названием «Картошечка Росгвардии» и видео о том, как генерал Золотов закупает продукты в пять раз выше рыночной стоимости, — пояснил Навальный.

В феврале в соцсетях он рассказывал о том, что получил штраф в 5 тысяч рублей за отказ удалять с ЮТьюба расследование о поставках продовольствия Росгвардии по завышенным ценам.