Митинг в поддержку поправок в Конституцию в Москве отменен после запрета мероприятий с участием более 5000 человек

Митинг в поддержку поправок в Конституцию в Москве отменен после запрета массовых мероприятий с участием более чем пяти тысяч человек. Об этом агентству Интерфакс рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров. Он сказал, что на акцию должны были прийти 300-400 тысяч человек.

Распоряжение об ограничении массовых мероприятий до 10 апреля выпустил мэр Сергей Собянин. Градоначальник сообщил, что это связано с распространением коронавируса. Распоряжение мэра появилось после того, как оппозиция заявила о планах организовать на проспекте Сахарова митинг против поправок в Конституцию. Предполагалось, что в этой акции будут участвовать до 50 тысяч человек.