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11:30, 11 марта 2020

Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в Конституцию

«За» проголосовали 383 депутата, против ни одного, воздержались 43 человека.Ко второму чтению, которое прошло накануне, было внесено около 400 поправок. Среди них – инициатива Валентины Терешковой. Депутат от «Единой России» предложила обнулить президентские сроки после вступления в силу новой редакции основного закона страны. Эта поправка позволяет Владимиру Путину занимать пост главы государства до 2036 года. Путин поддержал предложение Терешковой, добавив, что поправку еще должен одобрить Конституционный суд.



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