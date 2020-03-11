Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в Конституцию

«За» проголосовали 383 депутата, против ни одного, воздержались 43 человека.Ко второму чтению, которое прошло накануне, было внесено около 400 поправок. Среди них – инициатива Валентины Терешковой. Депутат от «Единой России» предложила обнулить президентские сроки после вступления в силу новой редакции основного закона страны. Эта поправка позволяет Владимиру Путину занимать пост главы государства до 2036 года. Путин поддержал предложение Терешковой, добавив, что поправку еще должен одобрить Конституционный суд.
2020-03-11T11:30:00+03:00
2020-03-11T11:37:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2603440-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3230904.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:30, 11 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…