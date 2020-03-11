Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в Конституцию

«За» проголосовали 383 депутата, против ни одного, воздержались 43 человека.Ко второму чтению, которое прошло накануне, было внесено около 400 поправок. Среди них – инициатива Валентины Терешковой. Депутат от «Единой России» предложила обнулить президентские сроки после вступления в силу новой редакции основного закона страны. Эта поправка позволяет Владимиру Путину занимать пост главы государства до 2036 года. Путин поддержал предложение Терешковой, добавив, что поправку еще должен одобрить Конституционный суд.