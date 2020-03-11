Курс евро на Московской бирже превысил 81 рубль

К половине одиннадцатого он вырос на 70 копеек по сравнению с моментом закрытия предыдущей торговой сессии и достиг отметки 81 рубль 20 копеек. Доллар также продолжает дорожать — на торгах на Мосбирже он достиг отметки 71 рубль 65 копеек.
2020-03-11T11:04:00+03:00
2020-03-11T11:05:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:04, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…