Курс евро на Московской бирже превысил 81 рубль

К половине одиннадцатого он вырос на 70 копеек по сравнению с моментом закрытия предыдущей торговой сессии и достиг отметки 81 рубль 20 копеек. Доллар также продолжает дорожать — на торгах на Мосбирже он достиг отметки 71 рубль 65 копеек.