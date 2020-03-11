Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз демократической партии

Он набрал наибольшее число голосов по итогам еще одного супервторника.

По предварительным данным Байден набрал восемьсот тридцать шесть делегатов, которые будут представлять его на общем съезде партии, а его самый ближайший преследователь, сенатор-социалист Берни Сандерс, шестьсот восемьдесят шесть. Бывший вице-президент победил в Штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи и Миссури.

Американский телеканал CNN сообщает, что минувшее голосование стало серьезным ударом для Сандерса, а газета Wall Street Journal называет это закатом социальной революции, которую политик намеревался устроить в США. Дело в том, что сегодня он проиграл даже там, где победил четыре года назад, когда выступал против Хиллари Клинтон. При этом, у сенатора еще остаются шансы набрать необходимое для победы число делегатов, но по оценке американской прессы они уже невелики.

Байден в свою очередь поблагодарил Сандерса и его сторонников за их, цитирую, «неутомимую энергию и страсть», конец цитаты, а затем призвал всех демократов объединиться, чтобы победить Дональда Трампа.

Выборы президента США состоятся в ноябре. Точная дата еще не определена.