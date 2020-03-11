Спортивные организации намерены выполнить ограничение московских властей на проведение массовых мероприятий

Спортивные организации намерены выполнить ограничение, которое установили московские власти на проведение массовых мероприятий вплоть до 10 апреля.

Мэр Москвы Сергей Собянин запретил проводить соревнования с более чем пятитысячной аудиторией. Прежде всего, это касается самых популярных игровых видов спорта. Глава российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что предписания будут выполняться. Под ограничения подпадают пять матчей. Сегодня представители РПЛ соберутся с тем, чтобы обсудить создавшееся положение. Сложность состоит в том, что «Спартак» и ЦСКА реализовали больше 5 000 абонементов. Если не продавать билеты вовсе, то придется не пропускать и кого-то из их владельцев и пока не ясно по какому принципу их делить. Сегодня же состоится собрание организаторов и участников матчей КХЛ. «Спартак», «Динамо» и ЦСКА продолжают играть в Кубке Гагарина. Баскетбольный ЦСКА проведет ближайший матч Евролиги в Мегаспорте. Последующие могут быть перенесены в УСК ЦСКА, который как раз вмещает пять тысяч болельщиков.

Аудитория поединка бойцов смешанного стиля Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, который пройдет в Москве 3 апреля, тоже будет ограничена пятью тысячами человек.