Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию

Среди изменений, предложенных в основной закон страны — предложение обнулить президентские сроки Владимира Путина. Инициативу выдвинула накануне депутат Валентина Терешкова. Эта поправка позволяет Владимиру Путину оставаться на посту главы государства до 2036 года.

Поправка Терешковой не означает, что Путин будет вечным президентом, — полагает зам.секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. Хинштейн добавил, что негативная реакция в западной прессе на возможное обнуление президентских сроков Путина связана с тем, что оппоненты за рубежом боятся сильного президента и сильной России.

Отметим, — у здания Госдумы сегодня проходят одиночные пикеты против принятия поправок в Конституцию. Акция организована партией «Яблоко». Одним из первых участие в пикете принял зам.пред политической организации Иван Большаков. Он пришел с плакатом «Лучшая поправка – Путина отставка».