В Москву идет похолодание

В предстоящие выходные в столице ожидаются мокрый снег с дождем, – об этом рассказал РБК ведущий специалист Центра погоды Фобос Елена Волосюк. По ее словам, уже завтра показатели термометров начнут снижаться, а в выходные приблизятся к нулевой отметке.
2020-03-11T10:33:00+03:00
2020-03-11T10:38:10+03:00
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10:33, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…