В Москву идет похолодание

В предстоящие выходные в столице ожидаются мокрый снег с дождем, – об этом рассказал РБК ведущий специалист Центра погоды Фобос Елена Волосюк. По ее словам, уже завтра показатели термометров начнут снижаться, а в выходные приблизятся к нулевой отметке.