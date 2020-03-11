В Архангельской области будут судить бывшего начальника отдела полиции, заставившего подчиненных строить ему баню на даче. Об этом сообщает сайт Медиазона со ссылкой на местное управление СК и прокуратуру.

По версии следствия, в 2017 году Алексей Волков отправлял подчиненных на строительство бани в рабочее время, а также когда они находились на больничном или в отпуске. Это позволило сэкономить ему более 300 тысяч рублей.

Следственный комитет оценил ущерб в 34 тысячи. Волков вину не признал, он назвал уголовное преследование местью недоброжелателей.