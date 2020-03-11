В Челябинске отменили концерт группы «Порнофильмы» после того, как творчество коллектива стала проверять прокуратура, — об этом сообщает сайт «74.ру». Концерт был намечен на сегодня. Клуб «Галактика развлечений» расторг договор аренды. В фанатской группе «Порнофльмов» в соцсети ВКонтакте появилось сообщение, что выступление переносится. Где и когда оно состоится, станет известно позднее. В прокуратуре говорят, что нашли в песнях нецензурную брань, призывы к употреблению наркотиков и отрицание семейных ценностей.