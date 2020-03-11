В Челябинске отменили концерт группы «Порнофильмы» после того, как творчество коллектива стала проверять прокуратура, — об этом сообщает сайт «74.ру». Концерт был намечен на сегодня. Клуб «Галактика развлечений» расторг договор аренды. В фанатской группе «Порнофльмов» в соцсети ВКонтакте появилось сообщение, что выступление переносится. Где и когда оно состоится, станет известно позднее. В прокуратуре говорят, что нашли в песнях нецензурную брань, призывы к употреблению наркотиков и отрицание семейных ценностей.
2020-03-11T10:31:00+03:00
2020-03-11T10:37:08+03:00
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10:31, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…