Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 10 тысяч человек

Количество смертельных случаев уже более 630. По числу заболевших Италия оказалась на втором месте после Китая. Далее следуют Иран, Корея, Франция, Испания и Германия.

Нарастает угроза пандемии, — сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

В России на сегодняшний день, по официальным данным, зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом. Это следует из ежедневного отчета Роспотребнадзора. Там подчеркивается, что за последние сутки новых случаев заражения не выявлено.