Одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Путина проходят перед зданием Госдумы

В данный момент в преддверии заседания Госдумы проходят одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина около здания парламента, — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

В эту минуту около здания Государственной думы проходят одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина около здания парламента. По словам корреспондента, среди участников акции не только активисты партии «Яблоко», но и простые активисты, кто не согласен с данной поправкой в Конституцию России.

Во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления в силу поправок в Конституцию снять ограничение для президента на два срока или обнулить их. Соответствующая поправка была внесена на рассмотрение в Госдуму. Позже, выступая в парламенте, Путин одобрил предложение обнулить сроки. Обнуление сроков позволит Путину участвовать в новых выборах.