Матчи Лиги Чемпионов, которые игрались в ночь на среду, прошли без зрителей из-за эпидемии коронавируса

Тем не менее, эмоций на поел было предостаточно. Уже в первом раунде плей-офф из турнира выбыл финалист прошлого года лондонский «Тоттенхэм», который дважды проиграл «Лейпцигу», команде, о которой еще десять лет назад ничего не было слышно. 32-летний тренер Юлиан Нагельсман расправился со знаменитым коллегой Жозе Моуриньо. В гостях немецкий клуб забил один гол, а дома добавил еще три. Два от Марселя Забитцера и один от Эмиля Форсберга, при этом не пропустив ничего 3-0 и Лейпциг в четвертьфинале. Во втором матче «Аталанта» снова забила 4 мяча испанской «Валенсии» и снова победила, теперь уже на выезде. Один из сильнейших испанских клубов уступил средней итальянской команде. Все четыре мяча забил Йосип Иличич. Кстати, он отличился и в первом матче, так что всего на его счету пять голов 4-3 и дальше идет «Аталанта».

Сегодня состоятся еще два ответных матча первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. «Пари-Сен-Жермен» принимает «Боруссию», а действующий победитель Лиги «Ливерпуль» играет с мадридским «Атлетико».