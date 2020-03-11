В США арестовали основателя сервиса для создания интернет-магазинов Кирилла Фирсова

Его подозревают в торговле персональными данными. По данным ФБР на сайте deer.io, которым руководит Кирилл Фирсов, злоумышленники перепродают взломанные учётные записи, сервера и другие подобные сведения. В бюро проанализировали более 250 магазинов, которые работают на платформе, и заключили, что все они продавали информацию, полученную незаконным путём, — пишет американский сайт ZDnet. В судебных материалах также отмечается, что ведомство само закупило около тысячи взломанных аккаунтов, чтобы позже представить их как доказательство.

Издание сообщает, что уже до конца этой недели Кириллу Фирсову могут официально предъявить обвинения в торговле похищенной информацией и соучастии в торговле людьми.

Deer.io работает с 2013 года. Это платформа, с помощью которой клиенты могут создать и разместить интернет-магазины. Впервые в незаконной деятельности её обвиняли в 2016-ом году, но администрация сайта тогда заявила, что работает в соответствии с российским законодательством и готова выполнять распоряжения Роскомнадзора.

Пока ни сам Кирилл Фирсов, ни представители его сайта эту информацию не комментировали.