Цены на нефть растут второй день после крупнейшего за 30 лет падения

Обвал произошел в понедельник на новостях о срыве переговоров по сокращению добычи.

Нефть эталонной марки Brent на максимуме, достигнутом рано утром по московскому времени, поднялась более чем на 6% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов – до 39,5 долларов за баррель. Накануне цена на нее также выросла на 10%, частично отыграв падение в понедельник. Баррель американской WTI в ходе этих торгов также вернул себе почти 6% стоимости. Пока что цены на нефть компенсировали почти половину падения, которое произошло в понедельник, после того как провалились переговоры крупнейших экспортеров о снижении уровня добычи на фоне спада спроса из-за коронавируса. Россия отказалась поддержать это предложение, сделка ОПЕК+, которая действовала в течение нескольких лет, развалилась, а Саудовская Аравия пообещала нарастить добычу. После обвала нефтяных цен стоимость акций крупнейших нефтяных компаний России заметно снизилась.

В Минфине ранее сказал, что россиянам не стоит ждать снижения цен на бензин после обвала на рынке.