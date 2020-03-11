У здания Госдумы этим утром проходят пикеты против поправок в Конституцию

В ближайшие минуты должно начаться заседание, в рамках которого депутаты рассмотрят законопроект о поправках в третьем чтении.

Среди инициатив – предложение об обнулении президентских сроков, позволяющее Владимиру Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Накануне оппозиция подала заявки на акции против поправок в Конституцию численностью до 50 тысяч человек на проспекте Сахарова. Однако вечером мэр Сергей Собянин выпустил распоряжение, согласно которому в столице на месяц запрещаются все спортивные, зрелищные и массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек. Официальная причина – распространение коронавируса.