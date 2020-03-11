В двух ракетах-носителях «Протон-М» обнаружены дефекты

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Речь идет о «Протонах», собранных в 2015-2016 годах. На устранение неполадок Роскосмосу потребуется примерно полтора месяца. Газета отмечает, что из-за обнаруженных дефектов уже был перенесен с марта на май запуск первого «Протона», который должен был доставить на орбиту спутники связи.
2020-03-11T09:33:00+03:00
2020-03-11T09:36:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…