В двух ракетах-носителях «Протон-М» обнаружены дефекты

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Речь идет о «Протонах», собранных в 2015-2016 годах. На устранение неполадок Роскосмосу потребуется примерно полтора месяца. Газета отмечает, что из-за обнаруженных дефектов уже был перенесен с марта на май запуск первого «Протона», который должен был доставить на орбиту спутники связи.