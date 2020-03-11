Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз демократов по итогам второго «супервторника»

Как пишет газета The New York Times, он побеждает в четырех из шести штатах, в том числе в Мичигане, где разыгрывалось самое большое число голосов делегатов — 125. Первый «супервторник» прошел 3 марта, в 14 штатах Байден выиграл в большинстве.
2020-03-11T09:33:00+03:00
2020-03-11T09:36:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…