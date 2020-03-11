Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз демократов по итогам второго «супервторника»

Как пишет газета The New York Times, он побеждает в четырех из шести штатах, в том числе в Мичигане, где разыгрывалось самое большое число голосов делегатов — 125. Первый «супервторник» прошел 3 марта, в 14 штатах Байден выиграл в большинстве.