Замминистра финансов: Бензин в России не будет дешеветь из-за обвала стоимости нефти, но и роста цен быть не должно

Бензин в России не будет дешеветь из-за обвала стоимости нефти, но и роста цен быть не должно, — об этом сказал заместитель министра финансов России Алексей Сазанов. Так он ответил на вопрос о том, будет ли топливо дешеветь в России — так, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок.
2020-03-11T09:32:00+03:00
2020-03-11T09:35:16+03:00
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09:32, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…