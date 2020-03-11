Замминистра финансов: Бензин в России не будет дешеветь из-за обвала стоимости нефти, но и роста цен быть не должно

Бензин в России не будет дешеветь из-за обвала стоимости нефти, но и роста цен быть не должно, — об этом сказал заместитель министра финансов России Алексей Сазанов. Так он ответил на вопрос о том, будет ли топливо дешеветь в России — так, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок.