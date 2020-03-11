В Москве у здания Госдумы возобновились одиночные пикеты против принятия поправок в Конституцию

Как пишет сайт МБХ-Медиа, акция организована партией «Яблоко». Одним из первых в пикет встал зампред партии Иван Большаков. Он держал в руках плакат «Лучшая поправка — Путина отставка».

К Большакову подошли полицейские и переписали его паспортные данные. Также силовики переписали данные активиста прокремлевской группировки НОД, который стоял с плакатом «За приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве».

Накануне депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила поправку об обнулении президентских сроков. Она дает возможность Владимиру Путину быть президентом России до 2036 года.