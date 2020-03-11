Госдума рассмотрит сегодня в третьем чтении законопроект о поправках в Конституцию

Его могут окончательно принять до конца месяца.

Текст поправок изучат и в нижней, и в верхней палатах парламента. Госдума должна начать работать над этим около десяти часов утра, а затем инициативу обсудят и в Совете Федерации. По крайней мере, этот пункт указан в повестке сегодняшнего заседания, — сообщает агентство ТАСС.

Помимо поправки от депутата Валентины Терешковой, которая предложила позволить действующему президенту переизбираться вновь, в основном законопроект состоит из инициатив Владимира Путина. Он выступил за то, чтобы прописать в Конституции приоритет национального права над международным, усилить требования к кандидатам на выборные должности, дать президенту право увольнять судей конституционного суда и за многое другое.

О том, то главный закон страны нуждается в корректировке, Владимир Путин объявил пятнадцатого января. После того, как работу над предложениями закончат в Москве, их должны будут принять в региональных парламентах и изучить в Конституционном суде. Сайт РБК со ссылкой на свои источники писал, что законопроект хотят подписать ко дню присоединения Крыма к России, то есть к восемнадцатому марта.

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию должны провести 22-ого апреля.