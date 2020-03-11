Мэр Сергей Собянин на месяц запретил в Москве все массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек

Официальная причина – распространение коронавируса. Больше всего ограничения затронут интересы футбольных, хоккейных и баскетбольных болельщиков. Кроме того, оппозиции не удастся реализовать планы провести акции протеста численностью до 50 тысяч человек, запланированные на проспекте Сахарова. Заявки были поданы после появления поправки об обнулении президентских сроков и известия о том, что Владимир Путин получает возможность остаться президентом до 2036 года.