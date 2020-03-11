Аналитическое кредитное рейтинговое агентство: Финансовый кризис, возможно, грозит России

С таким прогнозом выступило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство. Оно рассчитывает так называемый индекс финансового стресса.

Вспышка коронавируса и сорванная сделка Москвы со странами ОПЕК по сокращению добычи нефти – это серьёзно ослабило рубль и привело к снижению котировок на российском фондовом рынке, отмечают аналитики. Индекс финансового стресса по оценке кредитного рейтингового агентства превысил уровень в 3 пункта. Замечу, этот показатель вырос довольно резко всего за неделю. Ещё недавно он не достигал отметки в 1,5 пункта. При этом границей перехода финансовой системы в состояние кризиса считается показатель в два с половиной пункта, отмечается на сайте агентства. Значения индекса выше этой отметки указывают на повышенную вероятность финансового кризиса, однако не обязательно свидетельствуют о переходе в эту фазу, подчёркивают в кредитном рейтинговом агентстве. Там отметили, что теперь всё зависит от того как долго индекс продержится на такой отметке. Вчера российская валюта на первых торгах в Москве после сорванной нефтяной сделки и рекордного падения цен на нефть потеряла около пяти процентов к доллару и евро. К вечеру доллар стоил почти 72 рублей, евро больше 81. В минусе закрылись индексы Мосбиржи и РТС, а акции нефтегазовых компаний резко упали в цене.

На фоне падения цен на нефть в начале недели обвалились биржи по всему миру.