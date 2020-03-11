Заместитель министра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

Надин Доррис сообщила, что находится дома на карантине и прекратила все контакты. Между тем, как пишут британские СМИ, на прошлой неделе у Доррис были многочисленные встречи, а накануне она встречалась и обменивалась рукопожатием с премьер-министром страны Борисом Джнсоном.
2020-03-11T08:33:00+03:00
2020-03-11T08:40:27+03:00
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08:33, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…