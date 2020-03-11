Заместитель министра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

Надин Доррис сообщила, что находится дома на карантине и прекратила все контакты. Между тем, как пишут британские СМИ, на прошлой неделе у Доррис были многочисленные встречи, а накануне она встречалась и обменивалась рукопожатием с премьер-министром страны Борисом Джнсоном.