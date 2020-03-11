Представители российской Премьер-лиги и РФС сегодня собираются, чтобы решить, как выполнять указ мэра Москвы

Представители российской Премьер-лиги и Российского Футбольного союза сегодня собираются, чтобы решить, как выполнять указ мэра Сергея Собянина. После запрета публичных мероприятий с участием более чем пяти тысяч человек, оказалось под вопросом присутствие зрителей, в том числе, на матчах ЦСКА-"Зенит", «Динамо»-ЦСКА, ЦСКА-"Уфа", «Локомотив»-"Оренбург" и «Спартак»-"Уфа".

Все они должны пройти до 10 апреля. По итогам встречи президент РПЛ Сергей Пряткин пообещал определить механизм и представить официальную позицию.