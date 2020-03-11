Мэр Москвы Сергей Собянин запретил в столице проводить массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек

Распоряжение было выпущено вчера вечером. Оно будет действовать, по меньшей мере, до 10 апреля. Перед появлением указа оппозиционеры подали в мэрию Москвы несколько уведомлений о проведении митингов против изменения Конституции и обнуления президентских сроков Владимира Путина. Речь шла об акциях 21 и 22 марта с участием до 50 тысяч человек.