Мэр Москвы Сергей Собянин запретил в столице проводить массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек

Распоряжение было выпущено вчера вечером. Оно будет действовать, по меньшей мере, до 10 апреля. Перед появлением указа оппозиционеры подали в мэрию Москвы несколько уведомлений о проведении митингов против изменения Конституции и обнуления президентских сроков Владимира Путина. Речь шла об акциях 21 и 22 марта с участием до 50 тысяч человек.
2020-03-11T08:32:00+03:00
2020-03-11T08:33:23+03:00
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08:32, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…