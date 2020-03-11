В Москве и Петербурге прошли одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина

В столице пикетчики собрались у памятника Князю Владимиру около Кремля. Организаторами выступили журналист Илья Азар и бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло. Один из участников, журналист Лев Пархоменко, в интервью «Эху Москвы» высказал мнение, что нынешний президент не готов к тому, чтобы управлять страной после 2024 года.

По данным сайта МБХ-Медиа, на акцию пришли около 130 человек. При этом к месту проведения приехали автозаки, а полицейские записывали имена людей, стоящих в очереди. Вторую московскую акцию организовала «Либертарианская партия». Пикетчики стояли с плакатами у стен Госдумы.

В Петербурге активисты вышли на Невский проспект, к метро Гостиный двор и на Малую Садовую, — пишет сайт Фонтанка.

Накануне Госдума поддержала поправку Валентины Терешковой об обнулении предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Таким образом он сможет занимать пост главы государства до 2036 года.