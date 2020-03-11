В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

Надин Доррис изолировалась дома и идет на поправку, сообщили в ее ведомстве. По сообщениям британских СМИ, в последние дни она встречалась с сотнями людей, в том числе в парламенте, а также обменивалась рукопожатием с премьер-министром Борисом Джонсоном. Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер. В Европе самый крупный очаг заражения в Италии, которая полностью закрыта на карантин.

