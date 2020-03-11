Вице-спикер Госдумы раскритиковал решение мэра Москвы о запрете мероприятий с участием более пяти тысяч человек

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев раскритиковал решение мэра Москвы о запрете мероприятий с участием более пяти тысяч человек из-за коронавируса.

Под запрет подпадают, в том числе, футбольные матчи, их проводят на открытом воздухе, напомнил Игорь Лебедев. Сын Владимира Жириновского помимо того что зампред Госдумы ещё и член исполкома Российского футбольного союза. Лебедев не видит никакой логики в решении столичного мэра. Интересуется у Сергея Собянина, как будут регулировать пять тысяч человек, которые пришли на футбол, где меньше всего шансов заразиться. Тогда нужно остановить в Москве метро, закрыть школы, университеты, заводы, негодует Лебедев. Ещё цитата по сайту sports.ru: «Либо мэр скрывает данные о том, сколько в столице действительно заболевших, тогда надо принимать меры, либо пытается идти в ногу со временем, что получается не очень». Вице-спикер Госдумы призывает власти города не сеять панику среди москвичей. Напомню, вчера столичный градоначальник подписал указ о запрете в Москве мероприятий, на которые может собраться больше пяти тысяч человек. Таким образом, оппозиции, которая хочет провести митинг в 50 тысяч против обнуления президентских сроков, сделать это не удастся. Мэрия также отменила празднование фестиваля «Крымская весна» в центре города и митинг в поддержку поправок Владимира Путина в основной закон. Акцию собирались устроить на Манежной площади в воскресенье.

Ограничения будут действовать до 10 апреля. Спустя 12 дней намечено всенародное голосование за поправки в конституцию.