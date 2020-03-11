Совет Федерации сегодня на плановом заседании, как ожидается, рассмотрит закон о внесении изменений в Конституцию

Накануне Госдума поддержала поправку, которая позволит действующему президенту России переизбраться после всероссийского голосования.

После принятия закона Госдумой в третьем чтении, его одобрит Совет Федерации, затем его направят в субъекты, чтобы парламенты регионов смогли обсудить и высказать свое отношение, рассказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Совфед, по ее словам, готов утвердить решения субъектов на внеплановом заседании уже 14 марта, если законодательные органы субъектов успеют рассмотреть соответствующий вопрос. Как отметила Матвиенко, сенаторы надеются, что рассмотрение данного закона не займет много времени, поскольку «региональные парламенты также были вовлечены в этот процесс на всех этапах обсуждения поправок». Потом закон должен подписать президент. Как писало издание РБК, он собирается сделать это символично 18 марта – в день присоединения Крыма к России. Затем проверить закон должен Конституционный суд. Если он нарушений не найдет, 22 апреля состоится общероссийское голосование.

Как заявил накануне Владимир Путин, обнуление сроков возможно, если Конституционный суд не найдет в этом противоречия принципам Основного закона.