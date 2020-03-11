У памятника князю Владимиру в Москве прошли одиночные пикеты против обнуления сроков Владимира Путина

У памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве прошли одиночные пикеты против обнуления сроков Владимира Путина. В них приняли участие несколько десятков человек. Они выражали недовольство так называемой поправкой Терешковой, которая накануне была одобрена Госдумой.

Активист и бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло, который принял участие в одиночном пикете, в интервью «Эху Москвы» выразил мнение, что Путину после 20 лет у власти уже нет веры. Миняйло также полагает, что слова президента о проверке соответствия поправок в Основной закон Конституционным судом с практической точки зрения ничего не значат.