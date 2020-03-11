Джо Байден увеличил отрыв от Берни Сандерса в президентской гонке в США

Бывший вице-президент побеждает на первичных выборах в Мичиган, Миссури и Миссисипи. В штатах Вашингтон и Айдахо результаты соперников близки, но у Байдена выше. В Северной Дакоте лидирует с небольшим перевесом сенатор Сандерс. Борьба идет за право стать соперником Дональда Трампа на выборах. По последним данным, Байден набирает 820 делегатов на национальном съезде, Сандерс – 662.