Джо Байден увеличил отрыв от Берни Сандерса в президентской гонке в США

Бывший вице-президент побеждает на первичных выборах в Мичиган, Миссури и Миссисипи. В штатах Вашингтон и Айдахо результаты соперников близки, но у Байдена выше. В Северной Дакоте лидирует с небольшим перевесом сенатор Сандерс. Борьба идет за право стать соперником Дональда Трампа на выборах. По последним данным, Байден набирает 820 делегатов на национальном съезде, Сандерс – 662.
2020-03-11T07:31:00+03:00
2020-03-11T07:35:24+03:00
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07:31, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…