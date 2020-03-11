Молдавия вводит ряд ограничений из-за коронавируса

Запрещен транзит авиапассажиров из неблагополучных стран, некоторые направления закрываются.

Молдавия приостанавливает авиасообщение с Италией. Кроме того, авиакомпаниям запрещено принимать пассажиров, которые путешествуют из этой страны, а также Ирана, Китая и Южной Кореи. Исключение сделано лишь для самих молдаван. В контрольно-пропускные пункты наземной границы будет отправлен дополнительный медицинский персонал, поскольку сотрудники таможни фиксируют все больше людей с высокой температурой, пересекающих границу", сообщила на пресс-конференции министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. По ее словам, в связи с угрозой распространения коронавируса в стране запретили культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. При этом учебный процесс в школах пока решили не прерывать. Власти намерены обратиться к представителям религиозных культов, которые пользуются повышенным доверием населения, чтобы они способствовали распространению информации о мерах защиты от заражения. Уже сегодня парламент может принять постановление правительства о введении уголовной ответственности для людей, не выполняющих требования по борьбе с новой инфекцией.

На данный момент в стране подтвержден только один случай заражения коронавирусом. Под наблюдением врачей еще 12 человек, среди которых двое детей.