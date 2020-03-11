Российский фондовый рынок начал рабочую неделю с резкого падения основных котировок

Это произошло на фоне обрушения индексов мировых торговых площадок и падения цен на нефть.

При открытии торгов на Московской бирже ее индекс обрушился более, чем на 10%, котировки РТС упали на 16%. При этом к середине дня они отыграли значительную часть потерянных позиций – в том числе, на фоне общемирового роста. Однако в результате эти корректировки были практически нивелированы. К закрытию торгов Мосбиржа упала более, чем на 8%, РТС – на 13%. Лидерами среди компаний по обрушению стоимости акций стали Татнефть (на 19,5%) и Лукойл, чьи ценные бумаги рухнули на 18,5%. Роснефть показала падение стоимости акций почти в 17%. Сопоставимо подешевели обыкновенные ценные бумаги Сургутнефтегаза, однако привилегированные акции компании, наоборот, подорожали более, чем на 11%. К слову, Мосбиржа объявила об установлении рекорда по объему торгов акциями: по ее данным, накануне были заключены сделки на общую сумму более 257 млрд рублей.

В свою очередь, рубль по отношению к зарубежным валютам при открытии торгов дешевел более, чем на 6%: за доллар давали 73 рубля, а за евро – хоть и недолго – более 85 рублей. Таких значений не было четыре года. Впрочем, при закрытии торгов российская валюта чуть отыграла позиции. За доллар давали немногим более 72 рублей, за евро – менее 82.

Падение цен на нефть и мирового рынка, а вслед за ним и российского, произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении ограничений по добыче нефти.