Госдума сегодня рассмотрит в третьем чтении законопроект об обнулении президентских сроков Владимира Путина

Это одна из поправок в Конституцию. Затем, уже сегодня, документ рассмотрит Совет Федерации. Его спикер Валентина Матвиенко считает, что хотят ли граждане и дальше видеть Путина президентом покажет голосование.

Между тем, накануне у памятника князю Владимиру рядом с Кремлем прошли одиночные пикеты против пожизненного правления Путина. Один из участников, журналист Лев Пархоменко сказал Эху, что нынешний президент не готов управлять страной после 2024 года.

Если поправки в Конституцию будут приняты, то Владимир Путин сможет быть у власти до 2036 года.

