В Подмосковье ограбили дом заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Трое неизвестных в Котельниках избили мужа Альбины Свинцовой и украли 200 тысяч евро, сообщают источники ТАСС и Интерфакса. Также были похищены некие ведомственные награды.