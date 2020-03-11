Джо Байден побеждает Берни Сандерса еще в трех штатах

Бывший вице-президент США лидирует в Мичигане, Миссури и Миссисипи. Информации о результатах в штатах Айдахо, Северная Дакота и Вашингтон пока нет. По последним данным, Байден набирает 805 делегатов на национальном съезде, который назовет кандидата в президенты от Демократической партии, сенатор Берни Сандерс – 650.
2020-03-11T06:32:00+03:00
2020-03-11T06:34:33+03:00
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06:32, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…