Джо Байден побеждает Берни Сандерса еще в трех штатах

Бывший вице-президент США лидирует в Мичигане, Миссури и Миссисипи. Информации о результатах в штатах Айдахо, Северная Дакота и Вашингтон пока нет. По последним данным, Байден набирает 805 делегатов на национальном съезде, который назовет кандидата в президенты от Демократической партии, сенатор Берни Сандерс – 650.