ЦИК представит сегодня логотип и слоган голосования по внесению поправок в Конституцию

Речь идёт о маркировке самых разных рекламных материалов – от листовок до транспарантов на улицах.

Официально ещё не объявлялось каким будет так называемый брендбук всероссийского голосования. О том, что его могут показать на сегодняшнем заседании ранее рассказывала глава Центральной Избирательной Комиссии Элла Памфилова. При этом, сайт РБК со ссылкой на свои источники писал, что слоган будет буквально следующий «Наша страна, наша Конституция, наше решение», конец цитаты, а на логотипе будет раскрытая книга с Основным законом страны и российским триколором. Сама Конституция на изображении будет развернута таким образом, чтобы напоминать щит.

Разработкой этой концепции занимается компания «ИМА-консалтинг». По какому признаку выбрали именно ее и сколько её работа стоит — неизвестно. Ранее эта же организация занималась созданием оформления для кампании к выборам президента 2018-ого года. Тогда она получила за это тридцать семь миллионов рублей.

Само голосование по внесению поправок в Конституцию должно состояться 22-ого апреля.