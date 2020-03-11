Коронавирус выявлен у замминистра здравоохранения Великобритании. Надин Доррис сообщила, что находится дома на карантине и постепенно поправляется. Весте с тем, как сообщают британские СМИ, на минувшей неделе Доррис имела многочисленные встречи и контакты в парламенте, а накануне встречалась и обменивалась рукопожатием с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.