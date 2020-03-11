В Москве накануне вечером прошли одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Как сообщил корреспондент «Эха», несколько десятков человек пришли к памятнику князю Владимиру рядом с Кремлем. Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию, который теперь позволяет Путину быть у власти до 2036 года.
2020-03-11T06:16:00+03:00
2020-03-11T06:49:44+03:00
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06:16, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…