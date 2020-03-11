В Москве накануне вечером прошли одиночные пикеты против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Как сообщил корреспондент «Эха», несколько десятков человек пришли к памятнику князю Владимиру рядом с Кремлем. Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию, который теперь позволяет Путину быть у власти до 2036 года.