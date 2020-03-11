Сегодня станут известны еще два четвертьфиналиста футбольной Лиги Чемпионов

В Париже футболисты местного ПСЖ будет принимать дортмундскую Боруссию. В первом мачте в Германии Неймар и компания уступили, но сумели забить на выезде. В любом случае, для выхода в четвертьфинал французам сегодня необходимо побеждать. Задачу осложняет тот факт, что игра из-за эпидемии короновируса пройдет без зрителей. В Париже уже подсчитали, что потеряют около 10 млн евро выручки, которую они могли получить с продажи билетов и прибыли заведений на территории стадиона.

В другом матче дня действующий обладатель трофея Ливерпуль будет принимать мадридский Атлетико. В первом матче победу с минимальным счетом одержали испанцы. Ответную игру телеканал МАТЧ ТВ покажет, начиная с 23 часов.

Итальянская «Аталанта» и немецкий «Лейпциг» первыми вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче «Аталанта» в гостях выиграла у испанской «Валенсии» со счетом 4:3. Что касается «Лейпцига», он в ответном матче со счетом 3:0 обыграл соперников из лондонского «Тоттенхэма».