Роспотребнадзор сегодня открывает всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей

Роспотребнадзор запускает свою горячую линию в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта. Специалисты ведомства могут проконсультировать граждан и даже помогут составить претензии, а также исковые заявления в судебные органы. По любым подобным вопросам можно обратиться по телефонам территориальных органов Роспотребнадзора, которые размещены на официальных сайтах, также можно получить помощь, позвонив в Единый консультационный центр – этот колл-центр будет работать круглосуточно.

В этом году Всемирный день прав потребителей пройдет под девизом «Рациональный потребитель» («The Sustainable Consumer»). Во всех регионах страны специалисты Роспотребнадзора в этот день проведут уроки, лекции и семинары потребительской грамотности для учебных заведений, а также проведут тематические конференции и «круглые столы».

Горячая линяя Роспотребнадзора по защите прав потребителей будет работать до 31 марта.