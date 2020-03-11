Федеральный суд Нью-Йорка вынесет приговор продюсеру Харви Вайнштейну, признанному виновным в сексуальном насилии

Федеральный суд Нью-Йорка вынесет приговор продюсеру Харви Вайнштейну, признанному виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии. Известному деятелю Голливуда может грозить до 25 лет тюрьмы.

Адвокат двух женщин, пострадавших от действий Вайнштейна, Глория Оллред считает такое решение присяжных закономерным:

«Это больше не является обычным делом в Соединенных Штатах, наступило время, когда женщины получают больше прав и возможностей. Вы больше не можете их запугивать, потому что женщины не будут молчать. Они будут говорить, у них будет свой голос, они выстоят перед попытками вашей небольшой армии адвокатов в ходе перекрестного допроса дискредитировать их. Мы долго ждали, когда свершится правосудие. Наконец, это произошло».

Минимальный срок, который грозит Харви Вайнштейну, составляет 5 лет тюрьмы. Адвокаты продюсера ранее просили суд проявить милосердие и назначить такое наказание.