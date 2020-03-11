Британские власти арестовали недвижимость дочери и внуков Нурсултана Назарбаева

Два особняка и квартира в Лондоне были приобретены за 100 миллионов долларов. Как сообщает «Би-би-си», имущество было арестовано год назад, а теперь суд раскрыл имена собственников. Ими оказались дочь первого президента Казахстана, спикер сената страны Дарига Назарбаева, а также ее старший сын с женой. Они должны доказать законное происхождение средств, на которые была приобретена недвижимость. В противном случае она будет конфискована.
2020-03-11T05:13:00+03:00
2020-03-11T05:19:01+03:00
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05:13, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…