Британские власти арестовали недвижимость дочери и внуков Нурсултана Назарбаева

Два особняка и квартира в Лондоне были приобретены за 100 миллионов долларов. Как сообщает «Би-би-си», имущество было арестовано год назад, а теперь суд раскрыл имена собственников. Ими оказались дочь первого президента Казахстана, спикер сената страны Дарига Назарбаева, а также ее старший сын с женой. Они должны доказать законное происхождение средств, на которые была приобретена недвижимость. В противном случае она будет конфискована.