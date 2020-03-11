Олимпиаду в Токио из-за коронавируса могут перенести на год-два

Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на члена Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаши. По его словам, у Международного олимпийского комитета возникнут проблемы, если Олимпийский игры будут отменены из-за продажи прав на телетрансляции. Официально японский Олимпийский комитет пока не комментировал это заявление, однако ранее он неоднократно объявлял, что Олимпиада состоится в июле-августе 2020 года, как и планировалось.
2020-03-11T05:13:00+03:00
2020-03-11T05:18:28+03:00
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05:13, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…