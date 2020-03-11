Вице-спикер Госдумы раскритиковал Сергея Собянина за запрет массовых мероприятий численностью больше 5000 человек

Игорь Лебедев усомнился в целесообразности подобных мер. Парламентария, который также является членом исполкома РФС, возмутило то, что указом мэра Москвы ограничивается, в том числе, количество болельщиков на стадионах. По словам Лебедева, заразиться коронавирусом в метро куда реальнее, чем на трибунах, передает сайт Sports.ru.