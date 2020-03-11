Вице-спикер Госдумы раскритиковал Сергея Собянина за запрет массовых мероприятий численностью больше 5000 человек

Игорь Лебедев усомнился в целесообразности подобных мер. Парламентария, который также является членом исполкома РФС, возмутило то, что указом мэра Москвы ограничивается, в том числе, количество болельщиков на стадионах. По словам Лебедева, заразиться коронавирусом в метро куда реальнее, чем на трибунах, передает сайт Sports.ru.
2020-03-11T05:13:00+03:00
2020-03-11T05:20:52+03:00
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05:13, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…