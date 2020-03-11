Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Из первой десятки выбывают шесть норвежцев, которых решили не отправлять на соревнования в Канаде и США из-за коронавируса, сообщают норвежские СМИ. В итоге россиянин стал недосягаем для соперников. 23-летний Большунов стал первым российским спортсменом, которому удалось победить в общем зачете Кубка мира.