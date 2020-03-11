Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Из первой десятки выбывают шесть норвежцев, которых решили не отправлять на соревнования в Канаде и США из-за коронавируса, сообщают норвежские СМИ. В итоге россиянин стал недосягаем для соперников. 23-летний Большунов стал первым российским спортсменом, которому удалось победить в общем зачете Кубка мира.
2020-03-11T04:17:00+03:00
2020-03-11T04:22:32+03:00
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04:17, 11 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…