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04:17, 11 марта 2020

Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Из первой десятки выбывают шесть норвежцев, которых решили не отправлять на соревнования в Канаде и США из-за коронавируса, сообщают норвежские СМИ. В итоге россиянин стал недосягаем для соперников. 23-летний Большунов стал первым российским спортсменом, которому удалось победить в общем зачете Кубка мира.



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